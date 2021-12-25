Шахтер сразится с Реалом за "бразильского Кавани"
17:56 - Читати українською
Нападающий Ботафого Матеус Насименто может перебраться в Украину.
Шахтер интересуется 17-летним бразильским форвардом Матеусом Насименто, сообщает Defensa Central.
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Вундеркинд выступает за Ботафого, где его прозвали "маленьким Кавани" из-за внешнего сходства и стиля игры. Матеус тоже находится на радарах мадридского Реала. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 5 млн. евро.
Насимент уже успел провести 24 игры за Ботафого, в которых отличился голом и ассистом.
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