Аталанта закрила перехід Бога – трансферна перемога над Шахтарем обійшлася бергамаскам у 22 млн євро
23:26 - Читать на русском
Вінгер Сассуоло Жеремі Бога продовжить свої виступи в італійській Серії А.
Аталанта узгодила всі деталі переходу 24-річного француза, повідомв інсайдер Фабріціо Романо.
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Сассуоло влаштувала пропозиція у 22 млн євро. Бога довго пов'язували з Шахтарем, однак клуб Руслана Маліновського випередив "гірників". Незабаром вінгер повинен прибути на медогляд і офіційно підписати контракт з Аталантою.
Додамо, що цього сезону Бога провів лише 12 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами.
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