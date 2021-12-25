Вінгер Сассуоло Жеремі Бога продовжить свої виступи в італійській Серії А.

Аталанта узгодила всі деталі переходу 24-річного француза, повідомв інсайдер Фабріціо Романо.

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Сассуоло влаштувала пропозиція у 22 млн євро. Бога довго пов'язували з Шахтарем, однак клуб Руслана Маліновського випередив "гірників". Незабаром вінгер повинен прибути на медогляд і офіційно підписати контракт з Аталантою.

Додамо, що цього сезону Бога провів лише 12 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами.

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