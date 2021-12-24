Форвард Сассуоло Жереми Бога, похоже, не продолжит свою карьеру в украинской Премьер-лиге.

Руководство "нероверди" отклонило предложение Шахтера по трансферу 24-летнего вингера, утверждает Фабрицио Романо. За Бога дончане предлагали 10 млн евро и Манора Соломона.

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В то же время, Аталанта продолжает вести переговоры с Сассуоло. Жереми является их приоритетным подписанием. Стороны пока далеки до финала, ведь клуб требует за ивуарийца не менее 25 миллионов евро.

Жереми Бога выступает в зеленой футболке с 2018 года, его потенциал сумел раскрыть Роберто Де Дзерби. В этом сезоне вингер провел всего 12 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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