Аталанта усилилась защитником молодежной сборной Италии
Аталанта продолжает подписывать молодых игроков из других клубов Серии А.
Новичком команды стал защитник Маттео Ловато, информирует официальный сайт бергамасков. По данным Transfermarkt, Верона получила от Аталанты 8 млн евро.
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Ловато стал открытием прошлого розыгрыша Серии А. 21-летний защитник ворвался в основу Вероны, проведя 25 матчей. Летом центрбек вместе с молодежной сборной Италии выступил на Евро, где вылетел на стадии 1/4 финала.
Добавим, что ранее Аталанта уже подписала голкипера Хуана Муссо и левого защитника Джузеппе Пеццелу.
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