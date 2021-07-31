Аталанта продолжает подписывать молодых игроков из других клубов Серии А.

Новичком команды стал защитник Маттео Ловато, информирует официальный сайт бергамасков. По данным Transfermarkt, Верона получила от Аталанты 8 млн евро.

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Ловато стал открытием прошлого розыгрыша Серии А. 21-летний защитник ворвался в основу Вероны, проведя 25 матчей. Летом центрбек вместе с молодежной сборной Италии выступил на Евро, где вылетел на стадии 1/4 финала.

Добавим, что ранее Аталанта уже подписала голкипера Хуана Муссо и левого защитника Джузеппе Пеццелу.

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