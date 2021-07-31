Аталанта продовжує підписувати молодих гравців з інших клубів Серії А.

Новачком команди став захисник Маттео Ловато, інформує офіційний сайт бергамасків. За даними Transfermarkt, Верона отримала від Аталанти 8 млн євро.

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Ловато став відкриттям минулого розіграшу Серії А. 21-річний захисник увірвався до основи Верони, провівши 25 матчів. Влітку центрбек разом з молодіжною збірною Італії виступив на Євро, де вилетів на стадії 1/4 фіналу.

Додамо, що раніше Аталанта вже підписала голкіпера Хуана Муссо та лівого оборонця Джузеппе Пеццелу.

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