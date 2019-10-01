Аталанта U-19 – Шахтер U-19 – 2:2 – видео голов и обзор матча

Аталанта U-19 и Шахтер U-19 расписали результативную ничью во 2 туре Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта U-19 - Шахтер U-19.

Аталанта владела незначительным преимуществом в первые минуты встречи, однако юные "горняки" смогли адаптироваться на чужом поле и даже вышли вперед благодаря пенальти. Наказание взялся выполнять Мудрик, но вместо прямого удара по воротам решил повторить легендарный розыгрыш игроков амстердамского Аякса Йохана Кройфа и Йеспера Ольсена – Судаков блестяще исполнил задумку и открыл счет. До конца тайма Шахтер прогнозируемо отошел назад, однако минимальное преимущество не удержал – Гисланди подал с правого фланга в штрафную дончан, где Пикколи ударом головой попал под дальнюю штангу.

Аталанта – Шахтер: стали известны комплекты игровой формы на матч Лиги чемпионов

Хозяева не хотели довольствоваться одним очком и продолжили свое наступление во второй половине. Оборона Шахтера снова дала сбой – Траоре прострелил на дальнюю штангу, где все тот же Пикколи без всякого сопротивления расстреливал уже пустые ворота. Подопечные Андреса Карраско оказались перед угрозой второго подряд поражения в Юношеской лиге УЕФА, но положение спас Абдуллаев – роскошный удар из-за пределов штрафной восстановил равновесие и подарил Шахтеру ничью.

Таким образом, Атланта и Шахтер набрали по первому зачетному пункту в нынешней Лиге УЕФА. Их соперники в группе С (Манчестер Сити и Динамо Загреб) имеют по 3 очка и свой поединок начнут в 17:00.

Шахтер U-19 вырвал ничью у Аталанты U-19 в юношеской лиге УЕФА – пенальти а-ля Кройф и гол-красавец спасают "горняков"