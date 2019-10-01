toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА U-19 - ШАХТЕР U-19

Аталанта U-19 – Шахтер U-19 – 2:2 – видео голов и обзор матча

17:41 29 Читати українською
Аталанта U-19 – Шахтер U-19 – 2:2 – видео голов и обзор матча
Аталанта U-19 – Шахтер U-19 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Аталанта U-19 и Шахтер U-19 расписали результативную ничью во 2 туре Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта U-19 - Шахтер U-19.

45’ Роберто Пикколи
71’ Роберто Пикколи
 
Георгий Судаков 26’
Абдулла Абдуллаев 90+4’
26’ Георгий Судаков
45’ Роберто Пикколи
71’ Роберто Пикколи
90+4’ Абдулла Абдуллаев

Аталанта владела незначительным преимуществом в первые минуты встречи, однако юные "горняки" смогли адаптироваться на чужом поле и даже вышли вперед благодаря пенальти. Наказание взялся выполнять Мудрик, но вместо прямого удара по воротам решил повторить легендарный розыгрыш игроков амстердамского Аякса Йохана Кройфа и Йеспера Ольсена – Судаков блестяще исполнил задумку и открыл счет. До конца тайма Шахтер прогнозируемо отошел назад, однако минимальное преимущество не удержал – Гисланди подал с правого фланга в штрафную дончан, где Пикколи ударом головой попал под дальнюю штангу.

Аталанта – Шахтер: стали известны комплекты игровой формы на матч Лиги чемпионов

Хозяева не хотели довольствоваться одним очком и продолжили свое наступление во второй половине. Оборона Шахтера снова дала сбой – Траоре прострелил на дальнюю штангу, где все тот же Пикколи без всякого сопротивления расстреливал уже пустые ворота. Подопечные Андреса Карраско оказались перед угрозой второго подряд поражения в Юношеской лиге УЕФА, но положение спас Абдуллаев – роскошный удар из-за пределов штрафной восстановил равновесие и подарил Шахтеру ничью.

Таким образом, Атланта и Шахтер набрали по первому зачетному пункту в нынешней Лиге УЕФА. Их соперники в группе С (Манчестер Сити и Динамо Загреб) имеют по 3 очка и свой поединок начнут в 17:00.

Шахтер U-19 вырвал ничью у Аталанты U-19 в юношеской лиге УЕФА – пенальти а-ля Кройф и гол-красавец спасают "горняков"

blog_ava
Гуйе рассказал, почему не стал игроком Динамо – оригинальная причина
00:13
949
Теги
Видеоновости Мир Шахтер U-19 Шахтер U-19 Юношеская лига УЕФА 2019/20 Аталанта U-19 - Шахтер U-19 Аталанта U-19 Аталанта U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
50
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук