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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА U-19 - ШАХТАР U-19

Аталанта U-19 – Шахтар U-19 – 2:2 – відео голів та огляд матчу

17:41 930 Читать на русском
Аталанта U-19 – Шахтар U-19 – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Аталанта U-19 – Шахтар U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Аталанта U-19 та Шахтар U-19 розписали результативну нічию у 2 турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта U-19 – Шахтар U-19.

45’ Роберто Пікколі
71’ Роберто Пікколі
 
Георгій Судаков 26’
Абдулла Абдуллаєв 90+4’
26’ Георгій Судаков
45’ Роберто Пікколі
71’ Роберто Пікколі
90+4’ Абдулла Абдуллаєв

Аталанта володіла незначною перевагою у перші хвилини зустрічі, однак юні "гірники" змогли адаптуватися на чужому полі і навіть вийшли вперед завдяки пенальті. Покарання взявся виконувати Мудрик, але замість прямого удару по воротах вирішив повторити легендарний розіграш гравців амстердамського Аякса Йохана Кройфа і Єспера Ольсена – Судаков блискуче виконав задумку і відкрив рахунок. До кінця тайму Шахтар прогнозовано відійшов назад, однак мінімальну перевагу не втримав – Гісланді подав з правого флангу у штрафний майданчик донеччан, де Пікколі ударом головою поцілив під дальну стійку.

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Господарі не хотіли задовольнятися одним очком і продовжили свій наступ у другій половині. Оборона Шахтаря знову дала збій – Траоре прострілив на дальну стійку, де все той же Пікколі без будь-якого спротиву розстрілював уже порожні ворота. Підопічні Андреса Карраско опинилися перед загрозою другої поспіль поразки в Юнацькій лізі УЄФА, але становище врятував Абдуллаєв – розкішний удар з-за меж штрафного відновив рівновагу і подарував Шахтареві нічию.

Таким чином, Аталанта і Шахтар набрали по першому заліковому пункті у цьогорічній Лізі УЄФА. Їхні суперники у групі С (Манчестер Сіті та Динамо Загреб) мають по 3 очки і свій поєдинок розпочнуть о 17:00.

Шахтар U-19 вирвав нічию у Аталанти U-19 в Юнацькій лізі УЄФА – пенальті а-ля Кройф та гол-красень рятують "гірників"

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