Шахтер U-19 вырвал ничью у Аталанты U-19 в юношеской лиге УЕФА – пенальти а-ля Кройф и гол-красавец спасают "горняков"

Шахтер U-19 на выезде сыграл вничью с Аталантой U-19 во 2-м туре Юношеской лиги УЕФА. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч второго тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА Аталанта U-19 – Шахтер U-19 начался в 14:00 по киевскому времени. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Шахтер в шестой раз принимает участие в самом престижном юношеском турнире Европы. Наивысшим достижением "горняков" остается финал сезона 2014/15. Нынешнюю еврокампанию подопечные Андреса Карраско начали домашним поединком против Манчестер Сити U-19, в котором уступили со счетом 1:3.

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Аталанта впервые участвует в Юношеской лиге УЕФА, хотя и является одной из сильнейших в чемпионате Примавер. В прошлом сезоне бергамаски стали чемпионами Италии среди команд U-19, а на старте нынешнего победили в 3 матчах с общей разницей мячей 10-2. Однако дебют в еврокубке не такой успешный: команда Массимо Брамбиллы потерпела минимальное поражение (0:1) в Загребе от местного Динамо.

Отчетный поединок прогнозируемо активнее начали хозяева. Бергамаски, имея преимущество в антопометрии, не чурались ее применять, поэтому "горняки" вынуждены были останавливать соперников с помощью нарушений правил. Несколько штрафных в начале матча не принесли "нерадзурри" дивидендов. Сначала Трубин поймал мяч после удара Кортиновиса, а через несколько минут Гут пробил выше ворот.

После стартового отрезка Шахтер постепенно забрал мяч под ми контроль. Игроки Аталанты неохотно прессинговали в финальной трети поля, что позволяло дончанам готовить собственные атаки. На 7-й минуте одна из них вполне могла завершиться голом. Сначала Сикан запресинговал голкипера соперника, а затем Бондаренко пробил с правого края штрафной – вратарь справился. Чуть позже у Даниила был еще один момент: чемпион мира среди команд U-20 пробивал со штрафного точно в правую девятку, но Гельми в сногсшибательном прыжке парировал! После розыгрыша углового Мудрык попытался забить ударом через себя, но выстрел заблокировал защитник.

После этого игра немного успокоилась. Команды по очереди создавали опасные моменты. Шахтер больше пытался действовать низом, тогда как Аталанта делала ставку на стремительные атаки преимущественно флангами. Имел шанс открыть счет Гьябуа, но на его удар из-за пределов штрафной после подачи с углового вышел неточным, а партнеров на дальней штанге не оказалось. Ответ "горняков" вышел намного успешнее. Да Рива в собственной штрафной сумел остановить Сикана только нарушением правил. Наказание взялся выполнять Мудрык, но вместо прямого удара по воротам решил повторить легендарный розыгрыш игроков амстердамского Аякса Йохана Кройфа и Йеспера Ольсена – Судаков блестяще исполнил задумку и открыл счет.

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После забитого гола Шахтер явно отдал инициативу. Аталанта начала играть значительно выше, нагнетая вблизи владений Трубина. При таких условиях выходить в атаку через пас стало значительно сложнее, поэтому прибавилось работы в Сикана – Даниил традиционно для себя пытался цепляться за длинные передачи, но защитники бергамасков оттесняли форварда, или же банально нарушали правила.

К концу первого тайма дончане так и не смогли переместить игру хотя бы в середину поля, Аталанта в свою очередь была вознаграждена за старания. Очередная позиционная атака хозяев завершилась взятием ворот. Гисланди подал с правого фланга в штрафную "горняков", где Пикколи ударом головой попал под дальнюю штангу. Буквально в следующей атаке Роберто еще и требовал назначения пенальти, однако арбитр отправил команды в раздевалку при счете 1:1.

Вторая половина началась по схожему сценарию. Аталанта владела инициативой, а Шахтер больше действовал на контратаках. Несколько раз свою команду виричив Трубин. Сначала голкипер поймал мяч после удара Гута, а затем парировал выстрел Гьябуа. В общем у ворот дончан опасные моманты появлялись регулярно, тогда как Гельми оставался практически без работы.

По-настоящему горячо стало на 65-й минуте. Аталанта подала ряд угловых – Пикколи снова сумел опасно пробить, но после мощного удара Роберто уже на самой линии ворот мяч выбил Судаков. Бергамаски не останавливались и через несколько минут сумели выйти вперед. Траоре прострелил на дальнюю штангу, где все тот же Пикколи без всякого сопротивления расстреливал уже пустые ворота.

Выйдя вперед, Аталанта несколько сбавила обороты, но Шахтер этим воспользоваться не смог. Прессинг "горняков" выглядел хаотичным и не создавал никаких проблем для защитников. Зато построить позиционную атаку никак не удавалось. Более того, каждая потеря мяча приводила к появлению опасности вблизи собственных ворот. На 75-й минуте Траоре прорвался по правому флангу и, сместившись в центр, опасно пробивал, но и здесь Трубин справился. Как и с ударом Кортиновиса, который подстерег ошибку игроков Шахтера.

Ближе к концу поединка Шахтеру наконец удалось несколько наладить игру в атаке. Скину не хватило всего нескольких сантиметров, чтобы замкнуть подачу с углового. А потом арбитр зафиксировал довольно неоднозначный фол в Кобака, который оказался перед голкипером Аталанты. Уже перед самым свистком Абдулаев роскошным ударом из-за пределов штрафной восстановил равновесие и подарил Шахтеру ничью.

Таким образом, Атланта и Шахтер набрали по первому зачетному пункту в нынешней Лиге УЕФА. Их соперники в группе С (Манчестер Сити и Динамо Загреб) имеют по 3 очка и свой поединок начнут в 17:00.

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