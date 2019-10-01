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Аталанта – Шахтер: стали известны комплекты игровой формы на матч Лиги чемпионов

15:08 14 Читати українською
Аталанта – Шахтер: стали известны комплекты игровой формы на матч Лиги чемпионов
Выездная форма Шахтера / Фото ФК Шахтер

"Горняки" выйдут на поединок 2-го раунда группового этапа ЛЧ в традиционной выездной форме.

 

Игроки донецкого клуба выйдут на Сан-Сиро в форме серого цвета, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Зато футболисты Аталанты наденут на матч против действующего чемпиона Украины экипировку в традиционном сине-черном цвете.

Напомним, поединок между этими соперниками состоится 1 октября, начало в 19:55. Напомним, в первом матче ЛЧ донецкий клуб уступил Манчестер Сити (0:3).

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