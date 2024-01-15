Аталанта в рамках матча 20-го тура итальянской Серии А победила Фрозиноне (5:0). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Аталанта устроила Фрозиноне разгром всего за 6 минут. Уже на 6-й минуте хозяева заработали пенальти, который на 8-й реализовал Коопмейнерс. На 13-й преимущество бергамасков удвоил Эдерсон, который замкнул навес с левого фланга. 2:0.

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Подачу выполнял Руджери, который принял пас от Де Кетеларе, однако мяч срезался от защитника на линию вратарской, откуда Эдерсон и пробил. На 14-й же минуте Де Кетеларе отличился сам, приняв пас на левый угол штрафной и пробив в ближнюю девятку – 3:0. Этот счет продержался до завершающей части матча.

В конце встречи Аталанта вышла в контратаку 4-в-3, завершив ее точным выстрелом Дзаппакосты (Пашалич ассистировал). Точку же в противостоянии поставил Гольм, который на 1-й компенсированной минуте вколотил пятый гол. 5:0 – подопечные Джан Пьеро Гасперини празднуют разгром, набирают 33 очка и приближаются к зоне ЛЧ на расстояние одного зачетного балла.

Фрозиноне продлил безвыигрышную серию до семи туров, держась в двух пунктах от зоны вылета.

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