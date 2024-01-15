Аталанта влаштувала Фрозіноне розгром всього за 6 хвилин. Вже на 6-й хвилині господарі заробили пенальті, який на 8-й реалізував Коопмейнерс. На 13-й перевагу бергамасків подвоїв Едерсон, який замкнув навіс з лівого флангу. 2:0.

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Подачу виконував Руджері, який прийняв пас від Де Кетеларе, однак м'яч зрізався від захисника на лінію воротарського, звідки Едерсон і пробив. На 14-й же хвилині Де Кетеларе відзначився сам, прийнявши пас на лівий кут штрафного та пробивши у ближню дев'ятку – 3:0. Цей рахунок протримався до завершальної частини матчу.

Наприкінці зустрічі Аталанта вийшла в контратаку 4-в-3, завершивши її влучним пострілом Дзаппакости (Пашаліч асистував). Крапку ж у протистоянні поставив Гольм, який на 90-й хвилині вколотив п'ятий гол. 5:0 – підопічні Джан П'єро Гасперіні святкують розгром, набирають 33 очки і наближаються до зони ЛЧ на відстань одного залікового балу.

Фрозіноне продовжив безвиграшну серію до семи турів, тримаючись у двох пунктах від зони вильоту.

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