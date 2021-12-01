"Каждый матч мы играем на победу, а потом увидим, как будет. О Скудетто в клубе не говорят, потому что впереди у нас очень сильные команды.

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Я считаю, что если мы завершим год в зоне Лиги чемпионов, это будет большим достижением для Бергамо и Аталанты. Этот чемпионат очень тяжелый, потому что все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места, поэтому на данный моменты играем за Лигу чемпионов, а дальше посмотрим, как будет", – сказал Малиновский в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, после 15-ти туров Аталанта в турнирной таблице Серии А идет на четвертой строчке, имея в своем активе 31 очко. Столько же у Интера, который свой поединок проведет сегодня, 1 декабря, против Специи.

Малиновский в текущем сезоне провел за бергамасков 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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