Руслан Малиновский впервые за 3 поединка не вышел с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Венеция на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Бергамаски удерживали место в топ-4, дающее право квалифицироваться в Лигу чемпионов. "Крылатые львы" оказались на безопасном расстоянии от зоны вылета. "Богиня" набрала приличную форму, выиграв 3 поединка кряду в Серии А и не проигрывая 8 матчей во всех турнирах. Впрочем, команда Гасперини уже неоднократно теряла "свои" очки в дуэлях против номинально более слабых соперников.

Аталанта – Венеция: онлайн-трансляция матча Серии А

Не прошло и 20 секунд, как Бусио приложился издалека. Кипер Аталанты вытащил мяч практически из девятки. Гости, которые в 2 предыдущих выездах не пропустили и взяли 4 очка, сразу обозначили свои амбиции. Но очень быстро гениальный пас Иличича прошел все линии защиты. На 7 минуте Пашалич воспользовался тем, что словенец отрезал четырех защитников, и спокойно расправился с вратарем. На 12-й минуте хорват оформил дубль, обыгравшись в стеночку с Муриелем по центру. Два супершанса = 2 гола за менее чем треть первого тайма. Безумная форма Пашалича: 5 забитых мячей, 2 ассиста за 5 матчей в составе "Богини".

Тома Анри воспользовался забросом из глубины в штрафную хозяев, еще один красивый сейв Муссо. Аталанта очень круто прессингует на чужой половине. После перехвата идет мгновенный пас на обострение или удар. У Венеции против этого особых контраргументов нет. Команда Паоло Дзанетти гораздо чаще пробивает в сторону ворот, чем в домашней игре против Интера, но в большинстве своем это дальние попытки на удачу. Аталанта просто упивается своим преимуществом. Муриель даже пошел на 3-4 соперников, настолько уверенно чувствуют себя бергамаски. И почти прошло же!

Интересная команда у гостей. Средний возраст тройки полузащитников – 20 лет. И снова божественный разрезной пас Иличича, играющего сегодня на месте Малиновского. Правый инсайд сделал все, чтобы Пашалич оформил хет-трик, но не менее блестящий сейв выдал Серхио Ромеро. Экс-кипер Манчестер Юнайтед потащил первый удар соперника на 50-й минуте. Команда Гасперини продолжает тотально доминировать и после перерыва, будто в большинстве играет перед штрафной "крылатых львов". На 57-й Копмейнерс приложился слева – дебютный гол нидерландца в Серии А.

3 - Mario #Pasalic is only one of the 3 midfielders able to score at least 2 hat-trick in Serie A in the 3 points for a win era (since 1994/95): the other are Ilicic (4 times) and Kaká (2 times). Insertion.#AtalantaVenezia pic.twitter.com/fyUVmCJeZF — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 30, 2021

Пашаліч пише історію Серії А – лише третій півзахисник в еру, коли дають 3 очки за перемогу, який оформив мінімум 2 хет-трики в чемпіонаті Італії

Пашалич тонко пробросил мимо защитников. Муриель пробивает как-то ну очень уж расслабленно – штанга как наказание за недостаточный уровень концентрации. Эта же связка организовала все-таки новое взятие ворот. Колумбиец ворвался левым флангом во вратарскую, качнул защитника и создал идеальные условия для хет-трика Пашалича. Венеция впервые в сезоне пропустила 4 гола! Гасп выпустил 4 игроков после перерыва, в частности, россиянина и двух юных итальянцев. Аталанта набила 2,47 ожидаемого гола, у Венеции не собралось и 0,6. Разгром вполне закономерен. Команда так и не вышедшего сегодня Малиновского набрала 31 балл, сравнявшись с третьим в таблице Интером. Венеция осталась на 16 строчке с 5-очковым отрывом от Дженоа – подопечные Шевченко на такой себе вершине зоны вылета.