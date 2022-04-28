Аталанта имела претензии к арбитрам после безумного матча против Торино (4:4). На этот раз Джан Пьеро Гасперини отправил разговаривать с прессой своего помощника – Туллио Гритти.

"Перед первым голом Торино был фол, вряд ли наш игрок упал сам. Мы переломили игру, но этот пенальти после контакта Ремо Фрейлера был притянут.

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Если мы скажем, что недовольны судейством, то это будет еще мягко. Нам приходилось часто сталкиваться с такими ситуациями в этом сезоне, многие были проигнорированы СМИ. Возможно, мы раздражаем кого-то, когда поднимаемся слишком высоко в турнирной таблице, но мы продолжим двигаться дальше", – приводит слова Гритти Football Italia.

Добавим, что сейчас Аталанта занимает 8 место Серии А, сохраняя хорошие шансы пробиться в Лигу Европы или Лигу конференций.

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