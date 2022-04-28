Аталанта мала претензії до арбітрів після шаленого матчу проти Торіно (4:4). Цього разу Джан П'єро Гасперіні відправив розмовляти з пресою свого помічника – Тулліо Грітті.

"Перед першим голом Торіно був фол, навряд наш гравець впав сам. Ми переламали гру, але цей пенальті після контакту Ремо Фрейлера був притягнутим.

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Якщо ми скажемо, що не задоволені суддівством, то це буде ще м'яко. Нам доводилося часто стикатися з такими ситуаціями в цьому сезоні, багато з них були проігноровані ЗМІ. Можливо, ми дратуємо когось, коли підіймаємося надто високо в турнірній таблиці, але ми продовжимо рухатися далі", – наводить слова Грітті Football Italia.

Додамо, що зараз Аталанта посідає 8 сходинку Серії А, зберігаючи хороші шанси пробитися у Лігу Європи чи Лігу конференцій.

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