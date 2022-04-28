Аталанта – Торино – 4:4 – видео голов и обзор матча с возвращением Малиновского
08:54 - Читати українською
Аталанта и Торино разошлись результативной мировой в перенесенном поединке 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
18’ Луис Муриэль
23’ Мартен де Рон
78’ Марио Пашалич
84’ Луис Муриэль
Саша Лукич 36’
Саша Лукич 63’
Ремо Фройлер 68’
18’ Луис Муриэль
23’ Мартен де Рон
36’ Саша Лукич
63’ Саша Лукич
68’ Ремо Фройлер
78’ Марио Пашалич
84’ Луис Муриэль
Коллективы полностью открылись и наколотили на двоих 8 голов, 4 из которых были забиты с пенальти. На 79-й минуте впервые после травмы вышел Руслан Малиновский, но результативными действиями не отличился.
Интер с ужасным фейлом кипера проиграл Болонье и покинул Милан лидером, Аталанта и Торино забили 8 голов на двоих.
Аталанта лишается возможности подняться в зону еврокубков, расположившись на 8-й строчке с 55 пунктами. Торино же, ни на что не претендующий, поднялся на 11 место (44 очка).
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