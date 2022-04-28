Аталанта и Торино разошлись результативной мировой в перенесенном поединке 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Коллективы полностью открылись и наколотили на двоих 8 голов, 4 из которых были забиты с пенальти. На 79-й минуте впервые после травмы вышел Руслан Малиновский, но результативными действиями не отличился.

Интер с ужасным фейлом кипера проиграл Болонье и покинул Милан лидером, Аталанта и Торино забили 8 голов на двоих.