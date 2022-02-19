Американский бизнесмен Стивен Пальюка решил вложиться в клуб Серии А.

Семья Перкасси продала 55% компании La Dea Srl, которой принадлежит 86% акций Аталанты, сообщает сайт бергамасков.

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Новым совладельцем итальянского клуба стал американский бизнесмен Стивен Пальюка, на родине также владеющий пакетом акций баскетбольной команды Бостон Селтикс. По информации СМИ, сумма сделки составляет 350 млн евро. Пальюка станет сопредседателем правления Аталанты, но президентом останется Антонио Перкасси.

После 24 туров Серии А команда Малиновского расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы.

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