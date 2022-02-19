Аталанта отримала нових хазяїв зі США – клуб Маліновського придбав власник Бостон Селтікс
Американський бізнесмен Стівен Пальюка вирішив вкластись у клуб Серії А.
Сім'я Перкассі продала 55% компанії La Dea Srl, якій належить 86% акцій Аталанти, повідомляє сайт бергамасків.
Форвард академії Аталанти планує виступати за збірну України
Новим співвласником італійського клубу став американський бізнесмен Стівен Пальюка, який на батьківщині також володіє пакетом акцій баскетбольної команди Бостон Селтікс. За інформацією ЗМІ, сума угоди становить 350 млн євро. Пальюка стане співголовою правління Аталанти, але президентом залишиться Антоніо Перкассі.
Після 24-х турів Серії А команда Маліновського розташувалась на 5-й сходинці турнірної таблиці.
Аталанта оформила камбек проти Олімпіакоса в ЛЄ – трудовий матч Маліновського, який корисно поділився рятівними кутовими