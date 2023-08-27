Украинский вингер Иван Лыхолит продолжит карьеру в Аталанте, сообщает Atalantini.

Воспитанник Шахтера перешел в европейский клуб после года без футбола

16-летний украинец заключил с командой из Бергамо контракт на 3 сезона – до 30 июня 2026 года и будет выступать за U-17.

Напомним, Лыхолит – воспитанник кременчугского Кремня. С лета 2022 года выступал за немецкий Дойц 05. Во время товарищеского турнира в Братиславе (в мае 2023-го) провел все три поединка за сборную Украины U-16 – забил гол в ворота Латвии и отдал ассист в поединке со Словакией.

К слову, в юношеской команде Аталанты выступает еще один украинец – полузащитник Александр Драган (присоединился к структуре бергамасков летом 2022-го, а с 1 июля 2023-го переведен в U-17). Воспитанник Динамо также 2007 года рождения и вызывается в сборную Украины U-16.

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