Еще один наш соотечественник – Евгений Чаговец – нашел себе новую команду за рубежом после длительной паузы.

Украинский защитник Евгений Чаговец продолжит карьеру в литовском Ритеряе, сообщает официальный сайт клуба.

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25-летний защитник перешел в новую команду в статусе свободного агента. Подробности сделки не сообщаются.

Напомним, Чаговец – воспитанник Шахтера. На профессиональном уровне не сыграл в Украине ни одного матча – летом 2019-го перешел из донецкой команды в белорусский Минск, где провел 2 сезона. После короткого периода в Бресте перебрался в казахский Ордабасы, который покинул в июле 2022 года. С этого времени оставался без клуба. Transfermarkt оценивает его в 125 тысяч евро.

К слову, Ритеряй по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице чемпионата Литвы последнюю строчку и вылетел во второй дивизион.

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