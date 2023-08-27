Український вінгер Іван Лихоліт продовжить кар'єру в Аталанті, повідомляє Atalantini.

Вихованець Шахтаря перейшов у європейський клуб після року без футболу

16-річний українець уклав з командою з Бергамо контракт на 3 сезони – до 30 червня 2026 року і виступатиме за U-17.

Нагадаємо, Лихоліт – вихованець кременчуцького Кременя. З літа 2022 року виступав за німецький Дойц 05. Під час товариського турніру у Братиславі (у травні 2023-го) провів всі три поєдинки за збірну України U-16 – забив гол у ворота Латвії і віддав асист у поєдинку зі Словаччиною.

До слова, у юнацькій команді Аталанти виступає ще один українець – півзахисник Олександр Драган (приєднався до структури бергамасків влітку 2022-го, а з 1 липня 2023-го переведений у U-17). Вихованець Динамо також 2007 року народження та викликається до збірної України U-16.

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