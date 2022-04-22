Аталанта обнародовала заявку на матч Серии А – известна судьба Малиновского
Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился с составом бергамасков на поединок 34-го тура Серии А против Венеции.
Руслан Малиновский предстоит пропустить поединок против Венеции из-за своего повреждения. Украинцу не нашлось места даже в заявке команды на игру, сообщает официальный твиттер бергамасков.
Малиновский озвучил детали повреждения и назвал сроки восстановления
Голкиперы: Муссо, Сасси, Спортьелло.
Защитники: Паломино, Джимсити, Демирал, Хатебур, Скальвини, Читтадини, Дзаппакоста.
Хавбеки: Копмейнерс, Фройлер, Де Рон, Пессина, Оливери, Миранчук, Пашалич.
Нападающие: Муриэль, Бога, Михайла, Сапата, Сиссе.
Добавим, что встреча Венеция – Аталанта намечена на 23 апреля, начало в 16:00.
Маліновський травмувався – команда посипалася. Аталанта поступилася Вероні, зазнавши третьої поразки поспіль