Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился с составом бергамасков на поединок 34-го тура Серии А против Венеции.

Руслан Малиновский предстоит пропустить поединок против Венеции из-за своего повреждения. Украинцу не нашлось места даже в заявке команды на игру, сообщает официальный твиттер бергамасков.

Малиновский озвучил детали повреждения и назвал сроки восстановления

Голкиперы: Муссо, Сасси, Спортьелло.

Защитники: Паломино, Джимсити, Демирал, Хатебур, Скальвини, Читтадини, Дзаппакоста.

Хавбеки: Копмейнерс, Фройлер, Де Рон, Пессина, Оливери, Миранчук, Пашалич.

Нападающие: Муриэль, Бога, Михайла, Сапата, Сиссе.

Добавим, что встреча Венеция – Аталанта намечена на 23 апреля, начало в 16:00.

Маліновський травмувався – команда посипалася. Аталанта поступилася Вероні, зазнавши третьої поразки поспіль