Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал недавнее повреждение, которое получил в поединке 33-го тура Серии А против Вероны.

"У меня было рассечение, и мне наложили четыре шва. Пару дней нужно пропустить, есть небольшая отечность, но в целом все нормально", – отметил Малиновский в комментарии Команда№1.

Украинец произвел фурор на турнире в Италии – Малиновский пригласил земляка в Аталанту

Таким образом, украинец скорее всего пропустит поединок с Венецией, который состоится 23 апреля. Скорее всего Руслан сможет сыграть 1 мая во встрече с Салернитаной.

В сезоне 2021/22 Малиновский сыграл 37 матчей. Забил 10 голов и отдал 5 ассистов. Аталанта занимает только 8 место в чемпионате Италии, практически упустив шансы на место в Лиге чемпионов.

Маліновський травмувався – команда посипалася. Аталанта поступилася Вероні, зазнавши третьої поразки поспіль