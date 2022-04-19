Креатив Маліновського перед травмою

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти. Українець сформував атакувальне тріо з Сапатою і Бога та почав вести гру команди. Перший же момент гостей виник завдяки Маліновському. Руслан обігрався з Сапатою, хитнув захисника і гостро пробив, але воротар потягнув удар.

Друга спроба була гіршою – м'яч полетів далеко над воротами. Стандарти в нього не пішли. Жодна подача Маліновського зі штрафних і кутових не знайшла адресатів. Руслан традиційно дуже активно пропонував себе партнерам, робив ривки та змушував суперників фолити.

Українець заробив жовту для Касале, а потім і сам отримав "гірчичник", зупиняючи Капрарі. В тому ж епізоді Маліновський отримав травму. На обличчі з'явилася гримала, йому було дуже боляче. Гасперіні довелося замінювати Руслана після 35 хвилин на полі.

Верона покарала розбалансовану Аталанту

Аталанта потужніше розпочала, але вже в середині першого тайму провалилася. Верона після серії дальніх ударів підібралася до володінь Муссо та почала бити по воротах з вигідних позицій. Фараоні ледь не замкнув дальню стійку, після удару Капрарі м'яч облизнув поперечину. Наприкінці першого тайму Верона вийшла вперед, коли Чеккеріні завершив комбінацію точним ударом.

Початок другого тайму Аталанта також провалила. Через що пропустила вдруге. Захисники спіймали паніку та проґавили просту атаку через центр. Момент створив Іліч, а записали на автогол Копмейнерса. Верона навіть з комфортною перевагою в рахунку продовжувала створювати більше моментів. Тільки Сімеоне змарнував два супершанси, ще міг забивати Лазовіч.

А що Аталанта? В Аталанти великі проблеми. В першу чергу – в обороні, яка розвалюється, як картковий будиночок. З атакою також не порядок. Бога обігрує на дриблінгу (7 з 10 спроб були вдалі), Сапата виграє повітря (10 виграних верхових дуелей з 17), але команда не виглядає єдиним цілим і не створює достатньої кількості моментів.

Бергамаски відіграли один м'яч – Скальвіні замкнув подачу Дзаппакости. Але заслужено програли. 1:6 за гольовими моментами, 1.31 проти 3.04 по xG. Верона перемогла, набрала 48 очок і вийшла на 9 місце. Аталанта має лише на три бали більше та посідає 8 сходинку. У Гасперіні – 3 поразки поспіль у чемпіонаті.