Аталанта оприлюднила заявку на матч Серії А – відома доля Маліновського
Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні визначився зі складом бергамасків на поєдинок 34-го туру Серії А проти Венецією.
Руслан Маліновський очікувано пропустить поєдинок проти Венеції через своє пошкодження. Українцю не знайшлось місця навіть у заявці команди на гру, повідомляє офіційний твіттер бергамасків.
Маліновський озвучив деталі пошкодження та назвав терміни відновлення
Голкіпери: Муссо, Сассі, Спортьєлло.
Захисники: Паломіно, Джимсіті, Демірал, Хатебур, Скальвіні, Чіттадіні, Дзаппакоста.
Хавбеки: Копмейнерс, Фройлер, Де Рон, Пессіна, Олівері, Міранчук, Пашаліч.
Нападники: Мурієль, Бога, Міхайла, Сапата, Сіссе.
Додамо, що зустріч Венеція – Аталанта запланована на 23 квітня, початок о 16:00.
Маліновський травмувався – команда посипалася. Аталанта поступилася Вероні, зазнавши третьої поразки поспіль