Бергамаски на своем официальном сайте сообщили о подписании 24-летнего игрока. Детали сделки неизвестны, хотя ранее СМИ сообщали о 5-летнем контракте и 14,5 млн евро компенсации Локомотиву.

Кастань перешел в АПЛ – Малиновский потерял партнера

За девять сезонов в составе "железнодорожников" Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола, отдал 45 голевых передач, однажды стал чемпионом России. За национальную сборную сыграл 25 поединков, отличился 5 голами.

Отметим, что Миранчук выступает на позиции центрального или атакующего хавбека, то есть является конкурентом украинского легионера Аталанты – Руслана Малиновского.

Что ни гол, то шедевр. Малиновский расстрелял Серию А своей пушкой – видео и стиль ударов