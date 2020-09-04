Бергамаски на своєму офіційному сайті повідомили про підписання 24-річного гравця. Деталі угоди невідомі, хоча раніше ЗМІ повідомляли про 5-річний контракт та 14,5 млн євро компенсації Локомотиву.

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За дев'ять сезонів у складі "залізничників" Міранчук провів 228 матчів, забив 43 голи, віддав 45 гольових передач, одного разу став чемпіоном Росії. За національну збірну відіграв 25 поєдинків, відзначився 5 голами.

Зауважимо, що Міранчук виступає на позиції центрального або атакувального хавбека, тобто є конкурентом українського легіонера Аталанти – Руслана Маліновського.

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