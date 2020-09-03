Защитник Аталанты Тимоти Кастано стал игроком Лестера, сообщает официальный сайт "лис".

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24-летний защитник заключил с английским клубом соглашение сроком на 5 лет. По информации Transfermarkt сумма трансфера составила 25 млн евро. Кастань должен заменить в команде Бена Чилвела, который недавно перешел в Челси за 50 млн евро.

Напомним, экс-партнер Малиновского в прошлом сезоне провел в футболке бергамцев 33 поединка, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи, а его команда финишировала в Серии А третьей и добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступила ПСЖ.

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