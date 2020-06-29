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Аталанта объявила о трансфере игрока Ювентуса – он является прямым конкурентом Малиновского

23:45 - Читати українською
Аталанта объявила о трансфере игрока Ювентуса – он является прямым конкурентом Малиновского
Симоне Мураторе / Сайт Ювентуса

Центральное звено Аталанты пополнилось еще одним игроком.

Бергамаски на своем официальном сайте подтвердили переход хавбека Ювентуса Симоне Мураторе.

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Контракт новичка рассчитан до лета 2024-го, сумма трансфера составила 7 млн евро. Мураторе восемь лет воспитывался в системе Ювентуса, однако в Серии А дебютировал лишь три дня назад против Лечче. Также в активе 22-летнего полузащитника одна минута против Байера на групповом этапе Лиги чемпионов.

Отметим, что новичок Аталанты является прямым конкурентом украинца Руслана Малиновского. Основная позиция Мураторе – центральный хавбек, но он также может сыграть и в обороне.

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