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Аталанта оголосила про трансфер гравця Ювентуса – він є прямим конкурентом Маліновського

29 червня 23:45 - Читать на русском
Аталанта оголосила про трансфер гравця Ювентуса – він є прямим конкурентом Маліновського
Сімоне Мураторе / Сайт Ювентуса

Центральна ланка Аталанти поповнилася ще одним гравцем.

Бергамаски на своєму офіційному сайті підтвердили перехід хавбека Ювентуса Сімоне Мураторе.

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Контракт новачка розрахований до літа 2024-го, сума трансферу склала 7 млн євро. Мураторе вісім років виховувався у системі Ювентуса, однак в Серії А дебютував лише три дні тому проти Лечче. Також в активі 22-річного півзахисника одна хвилина проти Байєра на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що новачок Аталанти є прямим конкурентом українця Руслана Маліновського. Основна позиція Мураторе – центральний хавбек, але він також може зіграти й в обороні.

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Італія Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Сімоне Сімоне Мураторе Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Трансфери Руслан Руслан Маліновський
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