Первый полуфинальный поединок между Аталантой и Наполи на юге Италии завершился нулевой ничьей. Ответный матч в Бергамо начался в 21:45. Видеотрансляция доступна в этой новости, текстовый онлайн проводит "Футбол 24". Победитель встретится с Ювентусом в финале Кубка Италии.

Ювентус – Интер: очередной позор Конте, заслуженность выхода Пирло в финал Кубка и сильный матч Роналду

Руслан Малиновский неделю назад не сыграл против неаполитанцев, но в субботу получил много игрового времени в Серии А. Поэтому сегодня он снова отдыхает и готовится усилить игру со скамейки запасных. Виктор Коваленко должен был дебютировать в заявке Аталанты еще в этот уик-энд против Торино, но почувствовал проблемы с желудком и смотрел матч с трибун. Сегодня же украинец попал в запас и ждет шанса впервые выйти на поле в составе бергамасков.

Стартовые составы команд

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимшити – Гозенс, Де Рон, Фройлер, Шутало – Пессина – Муриэль, Сапата.

Запасные: Спортьелло, Росси, Кальдара, Руджери, Гисланди, Малиновский, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Ламмерс, Иличич.

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Хюсай – Эльмас, Бакайоко, Зелински – Лосано, Осимхен, Инсинье.

Запасные: Мерет, Контини, Зедадка, Демме, Руй, Руис, Политано, Петанья, Костанцо, Чоффи, Лоботка.

Аталанта расписала ничью с Наполи: продолжение проблем "Богини" против трёх защитников и успех конкурента Малиновского