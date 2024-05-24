Кальяри четыре дня назад обеспечил себе прописку в элите, поэтому последний тур Серии А 2023/24 имел сугубо торжественный характер. Клаудио Раньери, спасший островитян от вылета, объявил о завершении тренерской карьеры. Проводы на пенсию пришлись на домашку с Фиорентиной, которой нельзя было проигрывать.

Италия внесла в предварительную заявку на Евро-2024 игрока, пропустившего сезон из-за дисквалификации

"Фиалки" рисковали потерять место в зоне Лиги конференций, но поединок против Кальяри давался тяжело. Хозяева имели больше ударов и наиграли на значительно более высокий показатель ожидаемых голов, хотя и пропустили на 39-й минуте – это Бонавентура отличился с передачи Кастровилли. Джакомо забил 8-й гол в текущем сезоне Серии А, повторив свой рекорд результативности с чемпионата 2017/18.

Островитяне отыгрались в середине второго тайма усилиями Дейолы (Прати исполнил ассист). На 85-й минуте они еще и вперед вырвались благодаря успешной замене Клаудио Раньери – Мутандва, вышедший на 78-й, приблизил Кальяри к сенсационной победе. Тем не менее, уже через четыре минуты Фиорентина отыгралась благодаря голу свежего Нико Гонсалеса.

Казалось, что все завершится ничьей, однако на последних секундах компенсированного времени Фиорентине удалось заработать пенальти. Артур Мело переиграл Арести – голкипера, которого Раньери выпустил на замену. Это был второй выход Симоне в Серии А, а первый случился аж 17 лет назад!

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу "фиалок". Флорентийцы остались на восьмой позиции, обеспечив участие в Лиге конференций на следующий сезон. В последнем туре Фиорентина может еще и в Лигу Европы запрыгнуть – при равенстве очков с Лацио именно команда Винченцо Итальяно расположится выше.

Интер за финалом ЛЧ и двумя Скудетто маскировал финансовую пропасть – клуб забрали за долги, чего ждать от новых владельцев