Аталанта – Наполі: Коваленко вперше в заявці, Маліновський чекає свого шансу – відеотрансляція півфіналу Кубка Італії
Аталанта приймає Наполі в рамках 1/2 фіналу Кубка Італії. Стартові склади команд і відеотрансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Перший півфінальний поєдинок між Аталантою та Наполі на півдні Італії завершився нульовою нічиєю. Матч-відповідь у Бергамо розпочинається о 21:45. Відеотрансляція доступна в цій новині, текстовий онлайн проводить "Футбол 24". Переможець зустрінеться з Ювентусом у фіналі Кубка Італії.
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Руслан Маліновський тиждень тому не зіграв проти неаполітанців, але в суботу отримав багато ігрового часу в Серії А. Тому сьогодні він знову відпочиває та готується підсилити гру з лави запасних. Віктор Коваленко мав дебютувати в заявці Аталанти ще цього вікенду проти Торіно, але відчув проблеми зі шлунком і дивився матч з трибун. Сьогодні ж українець потрапив у запас і чекає можливості вперше вийти на поле у складі бергамасків.
Стартові склади команд
Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джімшиті – Гозенс, Де Рон, Фройлер, Шутало – Пессіна – Мурієль, Сапата.
Запасні: Спортьєлло, Россі, Кальдара, Руджері, Гісланді, Маліновський, Коваленко, Міранчук, Пашаліч, Ламмерс, Ілічіч.
Наполі: Оспіна – Ді Лоренцо, Ррахмані, Максімовіч, Хюсай – Ельмас, Бакайоко, Зєлінскі – Лосано, Осімхен, Інсіньє.
Запасні: Мерет, Контіні, Зедадка, Демме, Руй, Руїс, Політано, Петанья, Костанцо, Чоффі, Лоботка.
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