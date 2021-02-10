Перший півфінальний поєдинок між Аталантою та Наполі на півдні Італії завершився нульовою нічиєю. Матч-відповідь у Бергамо розпочинається о 21:45. Відеотрансляція доступна в цій новині, текстовий онлайн проводить "Футбол 24". Переможець зустрінеться з Ювентусом у фіналі Кубка Італії.

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Руслан Маліновський тиждень тому не зіграв проти неаполітанців, але в суботу отримав багато ігрового часу в Серії А. Тому сьогодні він знову відпочиває та готується підсилити гру з лави запасних. Віктор Коваленко мав дебютувати в заявці Аталанти ще цього вікенду проти Торіно, але відчув проблеми зі шлунком і дивився матч з трибун. Сьогодні ж українець потрапив у запас і чекає можливості вперше вийти на поле у складі бергамасків.

Стартові склади команд

Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джімшиті – Гозенс, Де Рон, Фройлер, Шутало – Пессіна – Мурієль, Сапата.

Запасні: Спортьєлло, Россі, Кальдара, Руджері, Гісланді, Маліновський, Коваленко, Міранчук, Пашаліч, Ламмерс, Ілічіч.

Наполі: Оспіна – Ді Лоренцо, Ррахмані, Максімовіч, Хюсай – Ельмас, Бакайоко, Зєлінскі – Лосано, Осімхен, Інсіньє.

Запасні: Мерет, Контіні, Зедадка, Демме, Руй, Руїс, Політано, Петанья, Костанцо, Чоффі, Лоботка.

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