В рамках первого полуфинального поединка Кубка Италии между Наполи и Аталантой болельщики не увидели ни голов, ни украинцев.

Наполи под руководством Рино Гаттузо превратился в опытного кубкового бойца, став триумфатором прошлогоднего Копа Италия. Две недели назад неаполитанцы уступили Ювентусу в битве за Суперкубок, но там команда была очень близка к овертаймам. Текущий розыгрыш Кубка тоже классно давался партенопейцам – они вышли в полуфинал, в котором в соперники выпала Аталанта. Первый матч должен был пройти в Неаполе. Учитывая специфику бергамасков, тренерский штаб Наполи решил перейти на схему 3-4-3.

Самолёт Мертенса не удержался на посадочной полосе при приземлении – кадры с места событий

Футболистам Аталанты, в первую очередь, необходимо было реабилитироваться за фиаско против Лацио. Коваленко в это дело не впрягали – он даже не попал в заявку. Малиновский тоже не попал в старт, оставшись на банке вместе Миранчуком, Иличичем и Пашаличем.

На старте встречи агрессивнее выглядели именно хозяева. Так, до 8-й минуты они провели несколько неплохих атак и имели два удара метров с 20-ти в исполнении Инсинье, однако только один из них был опасным – Голлини пришлось лететь в левый нижний угол, чтобы парировать. Аталанта проснулась на 11-й, заработав штрафной – Муриель неожиданно закрутил мяч в девятку, но Оспина перев'л его над перекладиной. После этого матч минут на десять рухнул к игре на встречных курсах, но без реальных моментов (были только неточные дальние удары Инсинье и Сапаты).

Аталанта серьёзно прибавила в активности во второй половине тайма, упустив минимум четыре голевые возможности. Так, на 22-й минуте Оспина спас при выходе Пессины практически один на один, на 30-й Толои ворвался в штрафную после стенки с Пессиной и пробил мимо правой штанги, а на 35-й и 38-й с минимальных дистанций в небо стреляли Сапата и Муриель. Наполи пытался отвечать, но до момента дело дошло только перед перерывом – это Демме получил прострел в штрафную, красиво развернулся и пробил в дальний нижний угол. От пропущенного гола бергамасков спас рикошет. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

На старте второго тайма Аталанта могла открывать счёт в результате выхода Муриеля один на один. Луис не смог переиграть Оспину. Казалось, что в таком темпе бергамаски скоро додавят Наполи, но хозяева довольно быстро отвели мяч от собственных ворот – на 50-х минутах игра успокоилась.

До 60-х команды не создали ничего интереснее выстрела Инсинье со средней дистанции в руки Голлини и заблокированного удара Госенса с линии штрафной. Впрочем, нельзя было сказать, что на поле скучно, ведь футболисты развлекали зрителей финтами Зидана и обыгрышами нескольких соперников на дриблинге.

В середине второго тайма Аталанта и Наполи разменялись рядом неплохих моментов. Так, на 62-й минуте Сапата пробивал головой после подачи с углового – Оспина поймал мяч в прыжке. Рино Гаттузо ответил тройной заменой, выпустив на поле Эльмаса, Петанью и Зелински, а Инсинье на 68-й минуте неплохо пробил со стандарта – над перекладиной! Ещё через две минуты в штрафную ворвался Лосано, однако его удар заблокировал Толои. После этого замены провёл Джан Пьеро Гасперини, освеживший атаку Пашаличем и Иличичем.

Влияние балканцев на игру ощущалось, но не настолько сильно, как ожидалось. Аталанта продолжала владеть инициативой, однако реальных моментов у бергамасков не возникало – можно вспомнить разве что что удар Госенса головой после подачи с левого фланга, который прошёл в нескольких метрах от ближней стойки.

Не очень помог в обострении и выход Ламмерса на 80-й минуте. У Наполи же атакующая игра совсем разладилась, но расплаты за это не приходило. Аталанте не удавалось поднять темп и прижать соперника.

Большие надежды на голы полагались на эндшпиль поединка. Команды действительно сделали попытку вырвать победу: на 85-й минуте Кулибали выиграл верховую борьбу и замкнул подачу с углового, а на 89-й Иличич со штрафного закручивал мяч в дальнюю девятку – в обоих случаях получилось очень неточно. Игру бергамаско мог бы обострить выход Малиновского, однако украинец так и не вышел на поле. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, судьба второго финалиста Кубка Италии будет решена в ответном матче в Бергамо, который проведут 10 февраля.

Ювентус выиграл в первом полуфинале Кубка: слабая психология Интера, шаткая победа Пирло над учителем и триумф Роналду