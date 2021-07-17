Недавно Аталанта подписала голкипера Удинезе Хуана Муссо, поэтому хочет продать 26-летнего итальянца. Однако найти желающих осуществить трансфер не так просто.

Аталанта підписала голкіпера збірної Аргентини

По информации журналиста Николо Скиры, бергамаски ведут переговоры с Тоттенхэмом. Речь идет об аренде с опцией выкупа, которая при определенных условиях станет обязательной.

К слову, в прошлом сезоне Голлини провел 32 матча за клуб из Бергамо во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн ​​евро. Голлини перешел в Аталанту в 2017 году. Ранее он выступал за Астон Виллу и Верону.

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