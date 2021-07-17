Нещодавно Аталанта підписала голкіпера Удінезе Хуана Муссо, тому хоче продати 26-річного італійця. Однак знайти охочих здійснити трансфер не так просто.

Аталанта підписала голкіпера збірної Аргентини

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, бергамаски ведуть переговори з Тоттенхемом. Йдеться про оренду з опцією викупу, яка за певних умов стане обов'язковою.

До слова, у минулому сезоні Голліні провів 32 матчі за клуб із Бергамо в усіх турнірах, пропустив 32 м'ячі і 13 разів зіграв на нуль. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро. Голліні перейшов у Аталанту в 2017 році. Раніше він виступав за Астон Віллу та Верону.

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