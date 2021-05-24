Аталанта принимала Милан в 38-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи Аталанта – Милан на Футбол 24.

Милан боролся за место в Лиге чемпионов, и "россонери" нужно было только побеждать.

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Гости вышли вперед в конце первого тайма благодаря реализованному пенальти от Кессье. Аталанта после перерыва полностью завладела инициативой, но последнее слово было все же за Миланом – еще один пенальти от Кессье. Малиновский провел на поле весь матч.

В итоговой турнирной таблице Милан поднялся на вторую строчку, Аталанта – третья.

Милан одолел Аталанту и сыграет в ЛЧ – Малиновский получил награду, но прервал рекордную серию