Чемпионат Италии 2020/21, 38-й тур

Интер – Удинезе – 5:1

Голы: Янг, 8, Эриксен, 44, Мартинес, 55 (пен), Перишич, 64, Лукаку, 71 – Перрейра, 78 (пен)

Болонья – Ювентус – начало в 21:45

Наполи – Верона – начало в 21:45

Сассуоло – Лацио – начало в 21:45

Специя – Рома – начало в 21:45

Торино – Беневенто – начало в 21:45

Интер давно отпраздновал взятие Скудетто, но завершать сезон на какой-то ничьи для чемпиона несолидно. Тем более, на своём поле. Тем более, в матче против Удинезе. "Нерадзурри" не дали поблажек фриульцам, открыв счёт уже на 8-й минуте в результате прорыва Янга и классного паса Лаутаро под выход Эшли один на один – 1:0! Перед перерывом же хозяева удвоили своё преимущество ударом Эриксена со штрафного. Голкипер даже не шелохнулся. 2:0!

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В раздевалке Антонио Конте позволил себе расслабиться, выпустив вместо Хандановича резервного голкипера Паделли. Это отнюдь не помогло Удинезе: уже на 55-й минуте гости пропустили третий гол с пенальти, который реализовал Лаутаро, а на 64-й Интер раскатал контратаку 4-в-3 – в её завершении Перишич красиво пробил в дальнюю девятку. 4:0! На 71-й минуте прилетел и пятый гол, который оказался курьёзным – Санчес с острого угла закрутил мяч в штангу, а тот от неё срикошетил в Лукаку, влетев в сетку. 5:0!

Только после этого "нерадзурри" позволили фриульцам забить гол престижа. Им отличился Перрейра, которому дали пробить с пенальти. 5:1!

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