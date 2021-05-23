Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Милан стартовал в 21:45 по Киеву. Бергамаски уже гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, а победа над "россонери" обеспечивала команде Гасперини второе место по итогам кампании 2020/21.

С Миланом все сложнее – 3 очка гарантировали подопечным Пиоли ту же вторую позицию в чемпионате, а вот ничья или поражение могли оставить за бортом Лиги чемпионов. В таком случае "россонери" вынуждены были оглядываться на параллельные матчи, в которых Наполи принимал Верону, а Ювентус гостил у Болоньи.

Руслан Малиновский вышел с первых минут. Украинец отмечался результативными действиями в десяти последних поединках чемпионата (рекорд Аталанты) и стал лучшим футболистом Серии А по итогам апреля. Посреди недели хавбек забил Ювентусу в финале Кубка Италии, но его гол не помог Аталанте завоевать желанный трофей – поражение 1:2. К слову, перед поединком украинец удерживал статус лучшего ассистента чемпионата Италии – 11 голевых передач на официальном сайте Серии А, тогда как все статистические ресурсы насчитали 12.

Перед началом игры Малиновский получил свою награду лучшему игроку апреля во чемпионате Италии, а поединку предшествовала минута молчания в память о погибших на канатной дороге. 23 мая обрыв троса и падение кабины в горах Италии привели к смерти более 10-ти человек.

Первый момент возник у Милана. Доннарумма выбил на Леау к чужой штрафной, португалец сбросил мяч Салемакерсу, который без раздумий пробил – выше. Тут же Малиновский получил по лицу от Кессье, но без последствий. Украинец продолжил игру. Тем временем Ювентус забил в ворота Болоньи в параллельном матче, но Милан все еще был в зоне ЛЧ – Наполи и Верона играли без голов.

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Малиновский разрядил свою пушку на 13-й минуте. Значительно выше, но есть первый удар и у Аталанты, которая выглядела удивительно интертно в атаке. Был момент и у Джимсити – без проблем для Доннаруммы, который все контролировал. К слову, этот матч может стать последним для кипера "россонери" за Милан, ведь его контракт с клубом истекает, а новое соглашение пока не подписано и к консенсусу довольно далеко.

Ювентус забил второй гол Болонье, а вот Наполи и Верона продолжали катать нули – это оставляло Милан в четверке. Такое впечатление, что обе команды ждали развития событий в параллельных матчах. Ситуацию оживил Леау на 38-й минуте – португалец мог убежать один на один Голлини, но упал после контакта с Ромеро. Арбитр был категоричен – фола не было.

Но на 40-й минуте Мариани же указал на 11 метров после падения Тео Эрнандеса, которого задел Меле. VAR в эпизод не вмешивался – пенальти. К мячу подошел Франк Кессье (экс-игрок как раз Аталанты) и бильярдно положил в нижний угол. 0:1 – Милан забил такой важный гол. По итогам первых таймов в трех матчах за бортом ЛЧ оставался Наполи, ведь Ювентус успел забить Болонье и третий мяч.

На второй тайм вместо Пессина вышел Муриэль, а бергамаски перешли на схему с двумя нападающими. Правда, на первых порах Доннарумма вступал в игру лишь после навесных подач с флангов. Лишь на 57-й минуте Аталанта создала свой самый острый момент – Малиновский эффектным пасом нашел Сапату в штрафной, тот между ног Томори пробил в дальний угол, но не хватило считанных сантиметров! В следующем эпизоде мяч попал в руку Томори, однако на этот раз без пенальти.

Аталанта заработала право на штрафной метров с 27-ми. У мяча находились Муриэль и Малиновский, но пробил колумбиец. Неудачно – выше рамки. На 63-й минуте Руслан не на шутку напугал всех украинцев, оставшись лежать на газоне после очередного столкновения. Обошлось – прихрамывая, но украинец продолжил игру. Через 2 минуты Малиновский пробил по воротам Доннаруммы, но неудачно.Тем временем Наполи забил Вероне – в режиме лайв за бортом ЛЧ оказывался уже Ювентус!

Первый удар в створ от Аталанты в активе 18-го номера. Прямо в руки Доннарумме. Ответ Милана был куда острее – Леау перебрасывал Голлини, но попал в штангу! Калабрия едва не застал врасплох Голлини ударом издали, а попытка Муриэля тоже была неудачной.

На последних минутах матча Милан получил право на второй пенальти (всего 20-й в сезоне!) За игру рукой Госенса, а де Рон был удален за возмущение и толчок арбитра. Кессье оформил дубль и поставил точку. 0:2.

Аталанта, похоже, оставила все эмоции в проигранном финале Кубка Италии – Руслан Малиновский прервал свою феноменальную результативную серию. Милан все же довел игру до победы. "Россонери" финишировали вторыми и сыграют в ЛЧ. Аталанта третий сезон подряд замкнула топ-3, а четвертым стал таки Ювентус, ведь Наполи упустил победу над Вероной. Команда Гаттузо будет играть в Лиге Европы, а "Старая Синьора" заскочила в последний вагон лигочемпионовского поезда.

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