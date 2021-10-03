Двобій Аталанти та Мілана закривав 7-й тур італійської першості. Господарі вже привчили своїх фанів до єврокубків, але до матчу бергамаски підходили на 7-й сходинці у таблиці, відстаючи від третього Мілана на 5 залікових балів. Кілька днів тому підопічні Гасперіні у Лізі чемпіонів мінімально обіграли Янг Бойз на виїзді, тому тренер вирішив виставити цей же переможний склад, зробивши лише дві заміни. На щастя для українських вболівальників, Руслан Маліновський своє місце у старті зберіг.

Мілан був дещо виснаженим після важкого домашнього поєдинку проти чемпіона Іспанії Атлетіко, де "россонері" поступились (1:2). Трохи підбадьорив свою команду Златан Ібрагімовіч, який у день гри з Аталантою святкував свій ювілей – легенді 40! Через травму шведський форвард залишився поза заявкою на матч 7-го туру. Поки команда Піолі ще не знала смаку поразок у нинішньому сезоні Серії А, і букмекери активно вносять Мілан у список претендентів на Скудетто.

Холодний душ на господарів очікував вже на першій хвилині. Давіде Калабрія, попри свій статус захисника, опинився з м'ячем на вістрі атаки Мілана. Тео Ернандес знайшов партнера гострим пасом, який відрізав майже усіх гравців Аталанти. Муссо парирував перший удар Калабрії, але на добиванні Давіде виправив осічку. Після такого старту підопічні Гасперіні одразу заметушились, але гідної відповіді не було. Атаки господарів виглядали хаотичними та без акцентованого останнього удару.

Сконцентрувавшись на атаці, бергамаски забули про оборону та пропустили другий м'яч. Гол привіз капітан команди Ремо Фройлер, який незграбно втратив м'яч на користь Сандро Тоналі. Півзахисник Мілана спокійно вибіг на побачення з голкіпером та подвоїв перевагу гостей.

Другий тайм "россонері" проводили опираючись на рахунок, спокійно, без відчайдушних забігів вперед, хоча навіть у такій позиції – гості виглядали яскравішими за суперника. Гасперіні на 55 хвилині вирішив освіжити атаку, замінивши Маліновського на Ілічіча. Важко пояснити такий крок тренера Аталанти, адже українець був найактивнішим серед своїх партнерів та майже кожна атака проходила через Руслана. Також на полі з'явився Муріель замість Меле.

Ніякого помітного покращення ці заміни не принесли. Навпаки, Аталанта стала виглядати ще більш інертною, ніби це у них є гандикап у два м'ячі. Третій гол міланців не змусив себе чекати. Зразкову контратаку організували гості, а замкнув її потужним пострілом у дев'ятку головний бомбардир Мілана Рафаель Леау.

Врятуватись від ганебного розгрому у рідних стінах бергамаскам допоміг арбітр, який помітив гру рукою у власному штрафному майданчику нападника Мілана Жуніора Мессіаса та призначив пенальті. Варто відзначити, що для 30-річного бразильця це був дебютний матч за "россонері". 11-метровий холоднокровно реалізував Сапата.

Перед фінальним свистком Пашаліч зумів скоротити відставання до мінімального, але врятуватись господарям не вдалось.