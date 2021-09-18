Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не отримав виклик у збірну України від Олександра Петракова. Емоційна реакція відомих експертів – вже на "Футбол 24".

Призначення Олександра Петракова мало погасити пожежу, яка виникла після несподіваного прощання УАФ з Андрієм Шевченком та його штабом. Від перших матчів мало хто чекав дива, але чемпіон світу зі збірною U-20 зумів вистояти. Однак з комунікацією – провал. Петраков публічно "наїхав" на Маліновського.

Без Маліновського і з несподіванками: Петраков оголосив склад збірної України на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022

Руслан демократично сприйняв перші кілька заяв, але згодом не витримав. Заява хавбека Аталанти залишила чимало питань до головного тренера збірної. Найближчим часом, вочевидь, відповідати на них він не планує. Маліновський не отримав виклик на жовтневі матчі. Це точно не травма, бо на гру з Салернітаною українець заявлений. Таке рішення Петракова стало справжнім шоком для багатьох уболівальників збірної та футбольних експертів.

Коментатор Віктор Вацко констатує, що Петраков свою ставку зробив. Однак на кону не лише амбіції фахівця, а й доля збірної України.

Шеф-редактор Футбол24 Олег Бабій не приховував своїх емоцій. Схоже, для нього вже очевидний підсумок кваліфікації на ЧС-2022.

Журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua Сергій Тищенко переконаний, що ситуація з Маліновським – це лакмусовий папірець, який наочно демонструє рівень кваліфікації Петракова. Зінченку теж є чого боятись...

Alex Gramm також вважає, що у Зінченка схожа тактична проблема. Однак, ми маємо з розумінням поставитися до рішення Петракова. Воно ж бо аргументоване.

Експерт у італійському футболі Юрій Шевченко відзначає, що Маліновський правильно відреагував на критику після вересневого збору, але перспективам у збірній це не допомогло.

Журналіст і коментатор FootballHub Олександр Золотогорський не розуміє, чим Булеца більше заслуговує на виклик у збірну. Відсутність Маліновського для нього – "це постріл собі в ногу".

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