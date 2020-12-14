Главная звезда Милана в ближайшее время поможет своей команде удержать лидерство Серии А.

Златан Ибрагимович полностью восстановился от травмы и уже тренируется с другими игроками Милана, сообщает Sky Sport Italia.

Ибрагимович планирует сыграть в Милане с внуком Мальдини

39-летний швед получил повреждение бедра еще 23 ноября. Его участие в ближайшем матче "россонери" против Дженоа остается под вопросом. Наставник команды Стефано Пиоли оценит готовность Златана на следующей тренировке.

В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом. После 11-ти туров Милан лидирует, оторвавшись от Интера на три очка.

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