У соперников полярно разные цели на завершение сезона Серии А. После 29-ти туров Фиорентина расположилась угрожающе близко к зоне вылета, а команде Джан Пьеро Гасперини победа гарантировала возврат в топ-4 турнира.

Стартовые минуты встречи дали понять, что бергамаски больше хотят в ЛЧ, чем "фиалки" спастись. Аталанта спокойно контролировала старт поединка, пристреливалась. Почти каждая атака не обходилась без участия Руслана Малиновского, которому уже традиционно доверили место в стартовом составе, и именно украинец помог изменить счет на табло.

Руслан выполнил ювелирный навес с углового точно на голову Сапате, колумбийскому форварду даже не пришлось двигаться в сторону мяча, чтобы легко переправить его в сетку ворот. Буквально за несколько минут лидер сборной Украины повторил свой коронный навес, но голкипер соперника справился с ударом Госенса.

Хозяева посыпались. Бергамаски атаковали по всем фронтам. Малиновский почувствовал, что игра ему дается и не стеснялся в одиночку прорываться вперед. Стоит отметить, что несколько раз украинец откровенно заигрывался и терял мяч, но к счастью, обошлось без критических ошибок.

Второй гол до свистка на перерыв выглядел вполне логичным, и опять же – Руслан в центре внимания. На этот раз наш соотечественник мастерски подсек мяч, отрезав сразу нескольких защитников, Сапата понял замысел партнера и оказался лицом к лицу с вратарем – 2:0.

15-минутный отдых пошел на пользу больше Фиорентине. Гости уже не выглядели так ярко на фоне соперника, что привело к возобновлению интриги. Первый же удар Фиорентины во втором тайме стал результативным, Влахович мощным выстрелом вогнал мяч в сетку ворот Голлини. Повтор показал ошибку арбитра, который за несколько секунд перед голом присудил хозяевам аут, хотя мяч вышел именно от игрока "фиалок". VAR решили не задействовать, гол засчитали.

Гасперини заметил спад в игре своей команды и решил освежить темп заменами. На 63-й минуте Мехле заменил Луиса Муриеля, также пошел отдыхать Руслан Малиновский, вместо украинца на поле появился Йосип Иличич. Усиление дало обратный результат. Почти сразу после замен хозяевам удалось выбежать в стремительную контратаку и пристыдить оборону бергамасков – 2:2.

Однако недолго радовались футболисты Фиорентины от такого феерического камбэка. Лукас Мартинес подвел команду, сыграв рукой в ​​своей штрафной. Иличич хладнокровно реализовал 11-метровый.

Концовка игры была за Ататлантою. Гости могли увеличивать счет, но Пашалич с убойной позиции не смог попасть в ворота. Финальный свисток зафиксировал боевую победу Аталанты.