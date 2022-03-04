Вингер "горняков" Педриньо из-за войны в Украине всерьез размышляет над досрочным уходом из Шахтера.

23-летний футболист оценивает возможность расторжения контракта с донецким клубом, сообщает Torcedores со ссылкой на слова агента Вилла Дантаса.

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В настоящее время менеджер изучает все возможные варианты продолжения карьеры. Предметный интерес к Педриньо есть со стороны Порту, в ближайшие дни ситуация должна проясниться. Также бразильца хотели б видеть в своих рядах Ботафого, Палмейрас, Сан-Паулу и Коринтианс.

Напомним, Шахтер приобрел Педриньо у Бенфики летом за 18 миллионов евро. С тех пор он провел 19 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативных передачи.