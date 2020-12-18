Бергамаски близки к подписанию латераля Генка Йоакима Мехле, сообщает Sky Sport Italia.

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Аталанта хотела приобрести 23-летнего датчанина еще летом, но тогда трансфер сорвался. Теперь итальянцы предложили 10 млн евро, которые должны устроить руководство Гента. Клубы уже имеют опыт успешного сотрудничества по переходам Кастаня и Малиновского. Украинец вместе с Мехле приводили Генк к чемпионству в сезоне 2018/19.

Добавим, что датский латераль провел 16 матчей в текущем сезоне, отличился 1 голом и 4 ассистами.

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