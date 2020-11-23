Защитник сборной ЮАР Анеле Нгконгк погиб в автокатастрофе у себя на родине.

Трагедия произошла в провинции Квазулу-Натал, футболист скончался на месте. Его девушка была госпитализирована тяжелом состоянии.

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Добавим, что с сентября Нгконгка находился без клуба. В течение карьеры он представлял южноафриканские Форчун и Мамелоди Санудаунз, французский Труа и бельгийский Генк. В составе сборной ЮАР игрок провел 52 матча.

Наибольшего успеха достиг с Генке, где разминулся с Русланом Малиновским (украинец пришел в команду, когда Анеле уже был в аренде в другом клубе). С "магистрами" Нгконгка выиграл чемпионат Бельгии, Суперкубок страны и еще дважды – национальный Кубок.