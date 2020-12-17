Маліновський у попередньому турі скористався шансом і провів чудовий матч проти Фіорентини. Миттєва винагорода – потрапляння в стартовий склад на поєдинок з Ювентусом. Поки одні конкуренти (Гомес) з'ясовують стосунки з тренером, а інші (Ілічіч, Пашаліч) не готові грати, він по максимуму отримує ігровий час.

Аталанта відібрала очки в Ювентуса – розкішні голи та важкий матч для Маліновського і Роналду

Українець зіграв правого форварда у схемі 3-4-1-2 – вже звична роль для нього. Маліновський повинен був підтримувати командний пресинг і оперативно реагувати на зміну вектора атаки суперника. Аталанта старалася не випускати Ювентус за середину поля, тому майже весь час Руслан провів на чужій половині.

На жаль, проти Юве оголилися слабкі сторони нашого хавбека. Він губився під час пресингу, не встигав за перебігом подій і думками, і фізично. Коли обирав правильну позицію та вчасно вмикався, то нав'язував боротьбу за м'яч, але частіше прибігав у потрібну точну із запізненням. Як наслідок – жахливі 75% програних єдиноборств.

Бракувало швидкості й у роботі з м'ячем. У суперниках були висококласні футболісти, які відразу перекривали лінії передач і обмежували простір Руслану, а він у поспіху намагався щось придумати. Зазвичай старався вийти на ударну позицію та виграти секунду для підготовки удару. Однак "б'янконері", навчені гірким липневим досвідом, ретельно його прикривали.

Маліновський завдав лише одного гострого удару з гри (м'яч розминувся з ближньою стійкою) та один раз потурбував Щенсни зі штрафного (без особливих проблем для поляка). Подачі з кутових також не пішли. Але постійне бажання загострювати українець не втратив. Навіть у складних умовах він зумів розігнати кілька непоганих атак і став лідером команди за xGChain – 0,5 (таку гостроту згенерували атаки, в яких брав участь Руслан).

У другому таймі хавбек збірної України відчутно підсів. Якщо з Фіорентиною фізична форма Маліновського здавалася прийнятною, то з Ювентусом стало зрозуміло, що оптимальних кондицій він не набрав. Руслан став ще повільнішим і інертнішим, зіпсував перспективну атаку, пару разів втратив м'яч, а згодом взагалі випав з гри. Джан П'єро Гасперіні зняв його на 70-й хвилині, хоча заміна просилася раніше.

Статистичні портали вирахували Маліновському невтішні оцінки. FotMob – 5,9 (найгірша в команді), WhoScored – 6,3 (одна з найгірших), SofaScore – 6,8 (середня). Італійські журналісти орієнтуються не лише на цифри, тому вони лояльніші.

Sport Mediaset і Goal.com оцінили Руслана нижче середнього, Corriere della Sera до низького балу додала: "Не ноги, а гармати, однак у цей вечір Маліновському ніяк не вдавалося знайти позицію для удару". Фанатський портал Calcio Atalanta також поставив низькі 5,5 і видав суворий коментар: "В матчах такого рівня недостатньо просто мати хорошу ліву ногу. Потрібно більше інтенсивності та рішучості".

Інші ж видання старалися знайти позитив у грі українця. "Під час проблемного першого тайму Аталанти був одним з найактивніших, хоча й не створював гострих моментів, за виключенням удару зі штрафного, яким голкіпер розім'явся. Намагався перевести команду ближче до чужих воріт і заробив кілька фолів", – пишуть у Fantamagazine (оцінка – 6).

Ті ж 6 балів поставило і Fantacalcio: "Мав відчутний вплив на гру, бив по воротах, але не завжди приймав правильні рішення. Одні удари летіли повз ціль, з іншими впорався Щенсни. У другому таймі було забагато помилок і втрат".

Приємніші слова та оцінки (6,5) прилетіли від авторитетної La Gazzetta dello Sport: "Не лише добре пасував, а й підготував для Щенсни підступний удар зі штрафного". Eurosport ставить аналогічний бал. "До перерви Маліновський на рівні з Сапатою був найгострішим у складі "богині". Бракувало тільки точності", – пише італійська редакція видання.

"Маліновський – найгостріший гравець Аталанти. Бив при найменшій можливості", – солідарні з колегами у Calciomercato. Оцінку 6,5 виставило і Tuttomercatoweb: "Подекуди перегинав з ударами, але його потужна ліва змусила Щенсни трішки понервувати".

"Українець брав на себе відповідальність і демонстрував високий рівень", – пише Il Messaggero (7 балів). "Не так переконливо, як у неділю, але хитро пробитий штрафний і ще пара вдалих дій роблять його виступ проти Ювентуса більш ніж позитивним", – вважають на профільному порталі MondoAtalanta.

У неділю в Аталанти битва за єврокубкові місця з Ромою. Є ризик, що після такого матчу Руслан Маліновський поступиться місцем у стартовому складі. Можливо, це навіть піде на користь українцю. Другий топ-матч за тиждень відразу після хвороби – це важко. А от ефективно вийти на останні півгодини, коли суперник підсяде, Маліновський може.

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