Бергамаски близькі до підписання латераля Генка Йоакіма Мехле, повідомляє Sky Sport Italia.

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Аталанта хотіла придбати 23-річного данця ще влітку, але тоді трансфер зірвався. Тепер італійці запропонували 10 млн євро, які повинні влаштувати керівництво Гента. Клуби вже мають досвід успішної співпраці за переходами Кастаня і Маліновського. Українець разом з Мехле приводили Генк до чемпіонства у сезоні 2018/19.

Додамо, що данський латераль провів 16 матчів у поточному сезоні, відзначився 1 голом та 4 асистами.

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