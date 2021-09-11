Аталанта – Фиорентина: Малиновский остался в запасе на матч Серии А
21:20 - Читати українською
Аталанта в рамках поединка 3-го тура чемпионата Италии принимает Фиорентину. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
44' live
32’ Душан Влахович
Матч 3-го тура Серии А Аталанта – Фиорентина начнётся в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Руслан Малиновский остался в запасе.
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Стартовые составы
Аталанта:
Фиорентина:
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