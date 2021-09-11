Аталанта – Фіорентина: Маліновський залишився у запасі на матч Серії А
21:19 - Читать на русском
Аталанта в рамках поєдинку 3-го туру чемпіонату Італії приймає Фіорентину. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
45' live
32’ Душан Влаховіч
Матч 3-го туру Серії А Аталанта – Фіорентина розпочнеться о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція пройде на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Руслан Маліновський залишився у запасі.
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Стартові склади
Аталанта:
Фіорентина:
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